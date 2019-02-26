Дочь Дмитрия Пескова устроилась стажером в Европарламент

26.02.2019 12:29



Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, устроилась стажером в Европарламент. Практику она проходит с ноября 2018 года у депутата Эмерику Шопраду, о чем парламентарий рассказал РИА Новости.

«Как студентка из Франции, она имеет на это полное законное право. При этом я хотел бы подчеркнуть, что у неё контракт с Европарламентом, а не со мной лично», — подчеркнул депутат ЕП. Заверив, что никаких нарушений при устройстве Лизы Песковой на практику в парламент совершено не было.

У дочери официального представителя Кремля нет доступа к секретным материалам и документам, пояснил Шопрад. Не бывает она и на заседаниях закрытого формата. А в число ее обязанностей входит, например, подготовка обзоров прессы.