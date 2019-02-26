Боевики ИГИЛ хотели атаковать ГРУ

26.02.2019 10:49



Как стало известно, один из лидеров ИГИЛ («Исламское государство», запрещено в РФ) Тоджиддин Назаров (Абу-Усама Нораки), дистанционно руководивший атаками в Швеции и Таджикистане, планировал совершить теракт в российской столице, напав на один из объектов ГРУ. Как пишет «Коммерсант», группы боевиков, которые были организованы Нораки, собирались совершить атаку на военных около штаб-квартиры ГРУ на Хорошевском шоссе.

Кроме этого, как сообщает издание, террористы хотели совершить теракт и против «пассажиров железной дороги». Вычислить и пресечь преступные планы удалось во время попытки купить опаснейший взрыватель на основе трипероксида ацетона.