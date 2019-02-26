Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
26 ФЕВ, 09:57 МСК
USD (ЦБ)    65,2582
EUR (ЦБ)    74,0876

26 ФЕВ, 09:57 МСК
USD (ЦБ)    65,2582
EUR (ЦБ)    74,0876

Организаторы «Евровидения» ответили на отказ украинки Maruv ехать на конкурс

26.02.2019 09:25
Организаторы «Евровидения» ответили на отказ украинки Maruv ехать на конкурс

Организаторы международного конкурса «Евровидение» отреагировали на отказ украинской певицы Maruv (Анна Корсун) принимать участие в конкурсе. Напомним, что она стала победительницей национального отборочного тура на Украине, однако потом решила не ехать на конкурс.

«Каждый участвующий вещатель ответственен за выбор своего участника для «Евровидения» в соответствии с правилами», — говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте конкурса.

Пользователи социальных сетей критично отнеслись к подобным вещам, происходящим на Украине. Они считают, что искусство и музыку не стоит смешивать с политическими вещами, а именно это сейчас и происходит в стране.

Maruv не поедет на Евровидение
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 2

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию
Политика 3

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь
Бизнес и психология 1

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы
Аналитика 3

Узнай, страна

В 2019 году 11 предприятий Тамбовской области станут участниками нацпроекта

В 2019 году 11 предприятий Тамбовской области станут участниками нацпроекта

Тамбовская область обновит парк сельхозтехники по программе Росагролизинга

Тамбовская область обновит парк сельхозтехники по программе Росагролизинга

В Приморском крае стартовало строительство четырехзвездочного отеля в ТОР "Большой камень"

В Приморском крае стартовало строительство четырехзвездочного отеля в ТОР

В Ярославской области запустили в производство снегоходы нового поколения для работы в Арктике

В Ярославской области запустили в производство снегоходы нового поколения для работы в Арктике

Новости СМИ

Новости дня

08:47 Оксана Федорова рассказала, почему в свое время отказалась от титула «Мисс Вселенная» Оксана Федорова рассказала, почему в свое время отказалась от титула «Мисс Вселенная»
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
08:19 В ближайшее время в распоряжение ВВС России поступит истребитель пятого поколения Су-57 В ближайшее время в распоряжение ВВС России поступит истребитель пятого поколения Су-57
07:47 Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам для встречи с Трампом Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам для встречи с Трампом
07:32 "Газпром" увеличил долю поставок газа в ЕС "Газпром" увеличил долю поставок газа в ЕС
06:56 Maruv не поедет на Евровидение Maruv не поедет на Евровидение
06:45 Украина продолжает закупать российский газ Украина продолжает закупать российский газ
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
02:46 Природная иллюзия: «Огненный водопад» в США будоражит воображение Природная иллюзия: «Огненный водопад» в США будоражит воображение

Узнай, страна!

09:03 В 2019 году 11 предприятий Тамбовской области станут участниками нацпроекта В 2019 году 11 предприятий Тамбовской области станут участниками нацпроекта
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
25 ФЕВ, 19:21 В Приморском крае стартовало строительство четырехзвездочного отеля в ТОР "Большой камень" В Приморском крае стартовало строительство четырехзвездочного отеля в ТОР "Большой камень"
25 ФЕВ, 18:45 В Ярославской области запустили в производство снегоходы нового поколения для работы в Арктике В Ярославской области запустили в производство снегоходы нового поколения для работы в Арктике
25 ФЕВ, 18:29 В Приморском крае готовятся экспортировать мед на потребительский рынок Японии В Приморском крае готовятся экспортировать мед на потребительский рынок Японии
25 ФЕВ, 15:15 В ТПП РФ состоялась рабочая встреча по подготовке к 70-му конгрессу ФИАБСИ В ТПП РФ состоялась рабочая встреча по подготовке к 70-му конгрессу ФИАБСИ
25 ФЕВ, 09:43 ОРВ в Удмуртии: итоги 2018 ОРВ в Удмуртии: итоги 2018
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
21 ФЕВ, 14:28 В рамках форума «Свое дело – твой успех» состоятся выставки «Омская марка» и «Инновации года» В рамках форума «Свое дело – твой успех» состоятся выставки «Омская марка» и «Инновации года»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter