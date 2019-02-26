Организаторы «Евровидения» ответили на отказ украинки Maruv ехать на конкурс

26.02.2019 09:25



Организаторы международного конкурса «Евровидение» отреагировали на отказ украинской певицы Maruv (Анна Корсун) принимать участие в конкурсе. Напомним, что она стала победительницей национального отборочного тура на Украине, однако потом решила не ехать на конкурс.

«Каждый участвующий вещатель ответственен за выбор своего участника для «Евровидения» в соответствии с правилами», — говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте конкурса.

Пользователи социальных сетей критично отнеслись к подобным вещам, происходящим на Украине. Они считают, что искусство и музыку не стоит смешивать с политическими вещами, а именно это сейчас и происходит в стране.