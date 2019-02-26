Оксана Федорова рассказала, почему в свое время отказалась от титула «Мисс Вселенная»

26.02.2019 08:47



Известная российская телеведущая Оксана Федорова рассказала, почему решила в свое время отказаться от титула «Мисс Вселенная», когда организатором конкурса был сегодняшний президент США Дональд Трамп. С ним она виделась на конкурсе, и даже познакомилась с его детьми, а о семье Трамп говорил с большим уважением.

Однако от почетного титула россиянка решила отказаться, поскольку хотела вернуться в Россию, а по условиям конкурса его победительница должна была на всех интервью и съемках быть рядом с Трампом.