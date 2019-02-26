В ближайшее время в распоряжение ВВС России поступит истребитель пятого поколения Су-57

26.02.2019 08:19



В ближайшие год-два в распоряжение российских ВВС поступит истребитель пятого поколения Су-57. Как передает РИА Новости, об этом рассказал директор Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Гагарина Александр Пекарш. Он сообщил, что сегодня на заводе специалисты работают над двумя самолетами. Одну из машин обещают поставить уже в этом году, а вторую – в следующем. Сроки поставок в текущем году обещают соблюсти в точности.