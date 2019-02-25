Путин встретился с министром промышленности и торговли

25.02.2019 20:50



Владимир Путин провел рабочую встречу с Денисом Мантуровым, занимающим пост министра промышленности и торговли, в ходе которой были обсуждены основные направления деятельности профильных ведомств, среди которых были выделены вопросы, связанные с автомобильной промышленностью и ростом реального сектора отечественной экономики, сообщает «News.ru». В отрасли машиностроения лидером является направление железнодорожного машиностроения, рост которого, по результатам прошлого года, составил порядка 23%. Остальные отраслевые направления смогли похвастаться ростом показателей от 2 до 12%.