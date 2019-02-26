Американской экономике предсказали обвал

26.02.2019 00:24



По результатам специализированного опроса, участие в котором приняли порядка трех сотен специалистов по экономике, американскую экономику ожидает кризис, начало которого может наступить к 2021 году, сообщает «Lenta.ru». Порядка 70% опрошенных экспертов считают, что экономику США ожидает рецессия, причем в самое ближайшее время. Основной причиной подобного падения роста экономики США считают как внешнюю, так и внутреннюю политику действующего президента Америки Дональда Трампа.