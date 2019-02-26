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Бюджет Адыгеи за 2018 год исполнен с профицитом

26.02.2019 00:07
Бюджет Адыгеи за 2018 год исполнен с профицитом

По итогам 2018 года бюджет Республики Адыгея был выполнен с серьезным профицитом, который составил порядка 266 млн рублей, сообщает «ТАСС». Об этом сообщил Марат Кумпилов, занимающий пост главы республики. Рост показателя исполнения бюджета вырос на 110% в сравнении к 2017 году. Кумпилов подчеркнул, что за прошедший год удалось достигнуть высокого уровня эффективности деятельности органов исполнительной власти республики.

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