Бюджет Адыгеи за 2018 год исполнен с профицитом

26.02.2019 00:07



По итогам 2018 года бюджет Республики Адыгея был выполнен с серьезным профицитом, который составил порядка 266 млн рублей, сообщает «ТАСС». Об этом сообщил Марат Кумпилов, занимающий пост главы республики. Рост показателя исполнения бюджета вырос на 110% в сравнении к 2017 году. Кумпилов подчеркнул, что за прошедший год удалось достигнуть высокого уровня эффективности деятельности органов исполнительной власти республики.