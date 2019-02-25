Россияне стали чаще перечислять друг другу деньги

25.02.2019 22:35



Согласно статистическим данным 30 ведущих банков России и платежной системы «Яндекс.Деньги», за прошедший год россияне стали гораздо чаще пересылать друг другу денежные средства, но сумма отдельно взятого перевода уменьшилась, сообщают «Известия». Кроме того, отмечается рост количества переводов, осуществляемых при помощи приложений, установленных на смартфонах. Подобные приложения заслужили народную популярность благодаря удобству и безопасности совершаемых при их помощи операций.