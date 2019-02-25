Ученые: кошка копирует невротичность своего хозяина

25.02.2019 22:15



Кошки могут быть такими же невротичными, как и их владельцы. Насколько глубоки личные отношения между кошачьими и людьми, которые заботятся о них?

Британские ученые провели новое исследование и обнаружили, что личностные качества владельцев кошек коррелируют со связанным поведением их домашних животных. Это предполагает, что в некоторой степени питомец может поглощать и отражать аспекты вашей собственной личности.

«Многие владельцы считают домашних животных членами своей семьи, создавая с ними тесные социальные связи», - разъяснила исследователь - представитель Университета Ноттингем Трент, Лорен Финка.

Финка и ее команда опросили более 3000 владельцев кошек, задав несколько вопросов, которые измеряли по шкале BFI личностные черты, такие как: доброжелательность, добросовестность, экстравертность, невротизм и открытость людей.

Они обнаружили ряд корреляций, которые предсказывали не только общее благополучие кошки, но и ее личность.

Например, невротизм владельца животного был связан с его кошкой, о которой говорилось, что у нее была «поведенческая проблема» - агрессия, беспокойство, страх или поведение, связанное со стрессом.

Исследователи также обнаружили, что владельцы кошек, которые получили более высокие оценки по экстраверсии, с большей вероятностью имели животных с аналогичными качествами – чувствовали себя более раскованно на улице.

«Кошки - это мини-я», - сообщил исследователь медицины кошек Даниэль Ганн-Мур из Эдинбургского университета.

«Это живые существа, на которых сильно влияют окружающие люди. Они тесно связаны со своими владельцами и влияют друг на друга».

То, как мы относимся к этим крошечным, очаровательным животным, имеет очевидное влияние на их физиологическое и психологическое здоровье - мы сами даже не осознаем этого, пишет sciencealert.com.