Пенс пригрозил изоляцией странам, поддерживающим Мадуро

25.02.2019 21:57



Майк Пенс, являющийся вице-президентом США, заявил о том, что государства, поддерживающие Николаса Мадуро, будут подвергнуты изоляции в мировой политике, а возможно и в вопросах, связанных с международной экономикой, сообщают «РИА новости». Данное заявление прозвучало на выступлении Пенса в Колумбии. На текущий момент правительство США поддерживает Хуана Гуаидо, который объявил себя истинным президентом Венесуэлы.