В аппарате правительства появился департамент регуляторной политики

25.02.2019 21:51



В аппарате правительства Российской Федерации появилось новое структурное подразделение: Департамент регуляторной политики, в функциональные обязанности которого будут входить разработка нормативно-правовой базы и требований к отечественному бизнесу, сообщает «Российская газета». Перед ведомством стоит задача по «оздоровлению» ситуации, сложившейся вокруг российского бизнеса. Одним из ключевых пунктов «оздоровления» станут новые требования, направленные на снижение социально значимых «опасностей» и трудностей для бизнеса в России.