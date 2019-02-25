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Проекту первого атомного ледокола «Лидер» дадут старт в марте

25.02.2019 20:58
Проекту первого атомного ледокола «Лидер» дадут старт в марте

Согласно заявлению Юрия Борисова, занимающего пост заместителя председателя правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса, указ правительства, согласно которому будет начато строительство первого атомного ледокола, будет выпущен в марте текущего года, сообщает «Российская газета». Строительство начнется в 2020 году, а строительной площадкой выступит судоверфь «Звезда», находящаяся в Приморье. Компания «Роснефть» будет финансировать разработку ледокола, используя для этого кредитные активы. По мнению многих экспертов, подобный строительный проект является знаковым для всего кораблестроительного направления страны.

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