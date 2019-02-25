Росфинмониторинг подсчитал сумму арестованных в России активов

25.02.2019 20:28



Согласно данным Росфинмониторинга, каждый год в России, в среднем, конфискуется финансовых и материальных активов на общую сумму в 61 млрд рублей, сообщает «РБК». Данная информация находит свое подтверждение не только на страницах официальной статистики, но и на страницах уголовных делопроизводств, которые от года к году лишь повышают «обороты» изымаемого имущества. Особенно факт подобного «роста» страшит представителей отечественного бизнеса, поскольку все чаще фигурантами подобных «дел» становятся бизнесмены и предприниматели.