В Москве таксист списал с карты пассажирки 60 тысяч рублей за поездку

25.02.2019 19:58



В столице России недобросовестный таксист обманным путем списал с банковской карты своей клиентки денежную сумму, составившую 60 тыс. рублей, сообщают «РИА новости». Потерпевшая девушка обратилась в отделение полиции, заявив, что таксист, привезший её из аэропорта в гостиницу, обманным путем завладел её денежными средствами. Таксист использовал мобильное банковское приложение, которое было установлено на смартфоне девушки, якобы для того, чтобы она смогла оплатить поездку, но на деле он совершил денежный перевод, тем самым буквально «обворовав» доверчивую особу.