Порошенко рассказал о своих планах после окончания президентства

25.02.2019 18:42



Украинский лидер Петр Порошенко рассказал, чем бы он хотел заниматься после того, как уйдет с поста президента Украины и в том случае, если не будет переизбран на второй срок. По его словам, для него есть только одна достойная работа, которую он хотел бы получить. Это должность депутата Европейского парламента от Украины. Однако, данную должность он сможет занять только после того, как Украина станет членом Европейского союза, поскольку только страны-члены ЕС могут выдвигать депутатов в Европарламент, пишет РИА Новости.