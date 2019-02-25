Минпромторг планирует возобновить программу "Первый автомобиль"

25.02.2019 16:51



Адресные программы государственной поддержки спроса "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" будут возобновлены. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам данные программы будут возобновлены с 1 марта текущего года. По мнению специалистов ведомства, это решение будет способствовать поддержке автомобильной отрасли и поможет увеличить производство в автомобилестроении, пишет РБК.