Эксперты определили ведущие отрасли российской экономики по уровню цифровизации

25.02.2019 16:09



Эксперты Schneider Electric и ЦСП «ПЛАТФОРМА» провели совместное исследование «Интернет вещей в России: «цифровая воронка» потребления» для того, чтобы выяснить уровень цифровизации российского рынка, а также перспективы России в сфере развития информационных технологий. Согласно предоставленным данным, темпы роста российского рынка интернета вещей (IoT) прогнозируются в среднем на уровне 7-8% в год, а совокупный объем может превысить 80 млрд. рублей к 2020 году.

Также, специалисты выделили отрасли российской экономики, лидирующие по уровню цифровизации и внедрению интернета вещей. В лидеры вышли сектора телекоммуникации и интернета, а также банковских и финансовых услуг. За ними следуют нефтегазовый и горнодобывающий сектора и металлургия.

Тем не менее, по мнению специалистов, российский IoT-рынок развит недостаточно хорошо и уступает таким странам, как США, Япония, Китай, и Германия. Однако, данное отставание является обратимым и может быть сведено на нет в течение 1-5 лет.