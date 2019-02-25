Кремль прокомментировал сюжет ВГТРК о возможных целях "Циркона" в США

25.02.2019 14:29



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сюжет, вышедший на канале ВГТРК, где были названы центры принятия решений в США, которые могут подвергнуться ударам ракет "Циркон" в том случае, если на территории Европы будут размещены американские ракеты. Песков заявил, что президент Путин, говоря о возможности нанесения ударов по центрам принятия решений, управляющих ракетами, которые могут быть размещены в Европе, не называл точных географических указателей. Поэтому, данный вопрос пресс-секретарь переадресовал телеканалу, пишет РИА Новости.