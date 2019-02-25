Серебряков объяснил свои слова о "разжигании конфликтов" Россией

25.02.2019 15:29



Алексей Серебряков, который выступая со своей лекцией в Лондоне, обвинил Россию в "разжигании конфликтов", а правительство в попытках переписать историю, прокомментировал свои высказывания. Как актер заявил корреспонденту РИА Новости, он является патриотом России, ничуть не меньше чем те люди, которые кричат об этом на каждом углу. Тем не менее он является активным пацифистом, который выступает против войны.