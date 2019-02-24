Дюжев прокомментировал высказывание Серебрякова о России

24.02.2019 08:41



Актер Дмитрий Дюжев прокомментировал высказывание Алексея Серебрякова о том, что Россия якобы "разжигает войны", которое он сделал во время своей лекции в Лондоне. По словам Дюжева, не стоит обращать внимание на слова актера, который не является политическим деятелем. Дюжев подчеркнул, что политическую ситуацию в стране или в мире должны комментировать профессиональные политики, так как эти вопросы находятся в их компетенции. А Серебрякова нужно смотреть и слушать в кино и в театре во время исполнения им ролей, где профессионалом уже является он, передает Пятый канал.