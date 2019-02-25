Украина возбудила дела против российских военных

25.02.2019 14:01



На Украине возбуждены дела против семерых российских военных – всех их подозревают в том, что они совершали противоправные действия против украинских моряков, передает РИА Новости со ссылкой на Facebook пресс-секретаря украинского генпрокурора Ларисы Сарган. Речь идет об инциденте, который произошел в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Называются и имена «виновных» россиян: командующий войсками ЮВО Александр Дворников, командующий ЧФ РФ Александр Моисеев и еще пять крымских пограничников. В Киеве убеждены, что именно они причастны к этому случаю.