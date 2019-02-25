В «Газпроме» уволили Медведева

25.02.2019 14:12



Холдинг «Газпром» освободил Александра Медведева с поста зампредседателя правления компании, передает Газета.ру. Как сообщается, его деятельность будет сосредоточена на Международном деловом конгрессе, а также на работе в питерском ФК «Зенит».

Со своего поста также был освобожден зампредседателя правления холдинга Валерий Голубев, которому председатель правления компании Алексей Миллер выразил благодарность «за многолетнюю плодотворную работу».