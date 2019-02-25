В порт Одессы зашел американский эсминец «Дональд Кук»

25.02.2019 12:27



Ракетный эсминец США USS Donald Cook («Дональд Кук») зашел в морской торговый порт Одессы, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Отмечается, что в этом городе он простоит до 27 февраля. Собственно в черноморском регионе судно находится, начиная с 19 февраля. Как сообщали ранее представители ВМС США, эсминец занят в «операции по обеспечению безопасности на море»: в частности, экипаж был задействован в учениях с турецким фрегатом TCG Faith. В ближайшем будущем такие же маневры планируется провести и с украинскими кораблями.