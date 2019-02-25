Дональд Трамп планирует побеседовать с Ким Чен Ыном «с глазу на глаз»

25.02.2019 09:14



Американский президент Дональд Трамп планирует провести встречу в формате «с глазу на глаз» с главой КНДР Ким Чен Ыном на предстоящем саммите в Ханое. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Белого дома. Кроме этого, Трамп подчеркнул, что он счастлив, что на данный момент в Северной Корее не проходят ядерные и ракетные испытания.

«Мы пообщаемся с глазу на глаз, я уверен… Что произойдет, я не могу вам сказать…» — цитирует административный ресурс главу США. Добавив, что с Ким Чен Ыном у них складываются «очень, очень хорошие отношения».