В бразильских джунглях найден мертвый горбатый кит

25.02.2019 07:43



Эксперты были озадачены обнаружением мертвого горбатого кита длиной 26 футов в джунглях Амазонки, далеко от его естественной среды обитания. Кит был найден в лесистой местности на острове Марахо в устье реки Амазонки, примерно в 50 метрах от моря, в прошедшую пятницу. Животное достигло 26 футов в длину и, вероятно, ему было около года, по словам биологов из группы охраны природы Bicha D'Agua, которые опубликовали фотографии находки в Facebook.

Ученые считают, что кит действительно умер в море и, возможно, был вынесен в лесистую местность, среди деревьев, после сильного шторма и высокого прилива, которые и смогли забросить его вглубь страны, далеко от океана.

“Мы все еще не знаем, как он оказался здесь, но мы предполагаем, что существо плыло близко к берегу, и прилив, который был довольно значительным за последние несколько дней, поднял его и бросил его вглубь страны, в мангровые заросли", - сказала морской специалист и президент проекта Bicha D'Agua Рената Эмин.

Помимо неестественного места последнего упокоения кита, ученые также “озадачены” тем, что горбатый кит был найден на северном побережье Бразилии в феврале. По словам Эмин, горбатых китов обычно можно увидеть в Баии на северо-восточном побережье в период с августа по ноябрь. Затем киты мигрируют в Антарктиду, чтобы прокормиться.

“Мы считаем, что это теленок, который, возможно, путешествовал со своей матерью и, вероятно, заблудился или отделился во время миграционного цикла между двумя континентами”, - продолжила Эмин.

В настоящее время ученые проводят расследование фактической причины смерти животного. Они планируют вскрыть тушу, собрать образцы и другие доказательства для анализа болезни.

Из-за размера, веса и местоположения кита (на самом деле команде потребовалось две попытки добраться до места из-за болотистой воды) исследователи не планируют перемещать животное, но отправят скелет в Музей Естественной истории Гоэлди в Белеме для будущих исследований, сообщает Daily Mail.