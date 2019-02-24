Пакистанский парикмахер «руки-ножницы» ловко использует 15 ножниц сразу

24.02.2019 21:46



Парикмахер из Пакистана научился стричь клиентов одновременно пятнадцатью ножницами. Попасть «на прием» к такому виртуозу теперь желают все местные звёзды спорта, а сам мастер намерен побить новый рекорд книги Гиннесса.

На каждую стрижку у 33-летнего Садика Али уходит около 20 минут. Он не только красиво стрижет, но и берёт за услуги всего $ 2, сообщает medialeaks.ru. В салоне у мастера всегда много клиентов. В день он успевает постричь около 20 человек.

По словам парикмахера, оттачивать собственную технику пришлось несколько лет. Изначально было непросто заставить двигаться 15 ножниц одновременно. Али назвал необычную технику стрижки «стрижкой с перчинкой». Он признался, что в свое время был вдохновлен мастерством парикмахера из КНР Цзэдуна Вана, который во время стрижки использовал одновременно 10 ножниц.