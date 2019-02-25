В Лос-Анджелесе проходит церемония премии "Оскар"

25.02.2019 07:19



В Лос-Анджелесе проходит торжественная 91-я церемония вручения премии "Оскар". Так, уже названы первые счастливчики, получившие заветную статуэтку. В номинации "Лучшая актриса второго плана" победила Реджина Кинг (фильм "Если Бил-стрит могла бы заговорить"), приз за "Лучший документальный полнометражный фильм" присужден картине "Свободный подъём в одиночку", за "Лучший грим и причёски" награда вручена фильму "Власть", а "Черная пантера" получила статуэтку за "Лучший дизайн костюмов". Также назван победитель в номинации "Лучшая операторская работа". Награду получил мексиканский режиссер Альфонсо Куарон за картину "Рома", пишет RT.