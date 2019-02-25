Лидия Федосеева-Шукшина экстренно госпитализирована

25.02.2019 06:59



Стало известно об экстренной госпитализации народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной. По информации, которую предоставил Пятый канал, ее госпитализировали после того, как в воскресенье вечером 80-летняя актриса пожаловалась на сильную боль в груди. В медицинском учреждении, куда ее доставили, ей поставили диагноз острый инфаркт. В настоящее время Лидия Николаевна находится в реанимации, за ее жизнь борются врачи.