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Назван срок введения электронных прав

25.02.2019 06:45
Назван срок введения электронных прав

Начальник ГИБДД России Михаил Черников рассказал, когда в России могут быть введены в эксплуатацию электронные права. По его словам, скорее всего, россияне смогут не носить с собой документ на управление транспортным средством уже в следующем году. Черников подчеркнул, что его ведомство готово переходить на электронную систему проверки документов, так как технически, в ГИБДД уже все готово, включая электронную базу водительских удостоверений, которая ведется с 2011 года. Также, данное новшество может быть введено и в отношении свидетельства о регистрации автомобиля, пишет РИА Новости.

Назван срок принятия закона об электронных трудовых книжках
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