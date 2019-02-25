На парламентских выборах в Молдавии лидируют социалисты

25.02.2019 06:29



Согласно предварительным данным ЦИК Молдавии, после обработки 95% голосов избирателей, на парламентских выборах в стране лидирует партия социалистов, политическая программа которой ориентирована на сближение с Россией. Партия набирает порядка 31,75% голосов. Следом идет блок ACUM с 25,26% голосов. По предоставленным данным, Демпартия, которая в настоящее время имеет большинство голосов в парламенте, набирает всего 24,48% голосов избирателей, пишет РИА Новости.