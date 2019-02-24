Венесуэла разорвала дипотношения с Колумбией

24.02.2019 08:54



Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявило о прекращении дипломатических отношений с Колумбией. Такое решение было принято после того, как на границе между двумя странами произошел конфликт из-за гуманитарного груза США, который находится на колумбийской территории. Власти Венесуэлы категорически не хотят принимать гумпомощь США в связи с чем на границе выставили военный кордон, чтобы препятствовать попаданию груза на территорию Венесуэлы. Протестующие оппозиционеры попытались силой провезти гуманитарный груз в страну, в результате чего произошли столкновения с военными, которые были вынуждены применить слезоточивый газ. В результате столкновения пострадало порядка 17 человек, а также оказались сожжены три грузовика с гумпомощью, пишет РИА Новости.