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Почему земляне не видят обратной стороны Луны

24.02.2019 20:10
Почему земляне не видят обратной стороны Луны

Луна – ближайший сосед Земли, хорошо известный каждому с детства. Но, возможно, не каждый знает, что невооружённым глазом мы видим только одну её сторону. Как это объясняют современные астрономические концепции?

Экскурс в историю

Ещё в 1543 году была опубликована работа известного польского астронома и математика Николая Коперника «О вращении небесных сфер».

Почему мы не видим обратную сторону Луны

Не смотря на ряд заблуждений, она стала первой работой, которая более-менее точно, относительно работ современников Коперника, описывает процессы вращения планет и их спутников вокруг Солнца. Современные представления ушли далеко вперёд и сейчас нам известно, что Солнце – не центр вселенной и что другие, далёкие от нас звёзды, не стоят на месте.

Современные представления

Наше небесное светило – небольшой жёлтый карлик в огромной галактике, называемой Млечный Путь. Вокруг него, примерно 4,5 млрд. лет назад, сформировалась Солнечная система, в которую, помимо нескольких карликовых планет входят:

  • Меркурий
  • Венера
  • Земля
  • Марс
  • Юпитер
  • Сатурн
  • Уран
  • Нептун

Почему мы не видим обратную сторону Луны

Солнце вращается вокруг центра нашей галактики, а планеты Солнечной системы, в свою очередь, вокруг Солнца. Спутники, такие как Луна, вращаются вокруг своих планет. Кроме того, каждая планета и спутники вращаются ещё и вокруг своей оси. Именно здесь и начинается ответ на наш вопрос: периоды вращения Луны вокруг Земли и вокруг своей оси почти полностью совпадают (27,322 и 23,3217 суток соответственно). Это можно представить так, словно наша планета и её спутник соединены невидимым шестом, поэтому с Земли всегда видно только одну сторону Луны.

Почему мы не видим обратную сторону Луны

Такое интересное «совпадение» до сих пор обсуждается в научном сообществе. По одним предположениям это связано с приливами, а по другим – неравномерное распределение масс оболочки Луны.

Скорости вращения планет вокруг своей оси

Каждая планета во Вселенной вращается вокруг своей оси с разной скоростью. Например, Земля совершает полный оборот примерно за 24 часа (≈0,9972 дня), это и называется земными сутками. А сколько земных дней длятся сутки на других планетах?

Венера совершает полный оборот, примерно, за 244 дня

  • Марс – 1,026 дня
  • Юпитер – 0,413 дня
  • Сатурн – 0,444 дня

Это означает, что привычный для нас день, например, на Венере длится более полугода, а на Марсе почти столько же, сколько и на Земле.

Скорости вращения вокруг Солнца

А что же такое год? Год – это полный оборот Земли вокруг Солнца, длящийся 365 и 364 дня, в зависимости от того високосный ли год. Но сколько он длится на других планетах относительно нашей?

Венера совершает полный оборот вокруг нашего жёлтого карлика, примерно, за 225 дней

  • Марс – 1,88 года
  • Юпитер – 11,86 лет
  • Сатурн – 29,46 лет

Выходит, что год на Сатурне длится почти 30 земных лет, а на Венере немногим больше полугода.

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