Ученые показали преимущества ежедневного употребления кофе

24.02.2019 09:47



Недавнее исследование Национальной ассоциации кофе показало, что люди, которые пьют кофе каждый день, имеют большую продолжительность жизни и меньше заболеваний. Исследование 2015 года показало, что потребление кофе было связано с 15-процентным снижением риска смерти. Ученые доказали, что любители кофе могут иметь пониженный риск сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Паркинсона, диабета второго типа, подагры и рака печени.

Это также может помочь в потере веса. Результаты исследования показали, что кофеин повышает метаболизм. Но если вы следите за своей талией, не добавляйте в кофе сливки и сахар, а лучше воспользуйтесь специальными ароматизаторами.

"Даже 20-процентное снижение калорий окажет влияние на ваше здоровье с точки зрения снижения уровня сахара в крови, снижения веса, заставляя вас чувствовать себя лучше", - сказал Жан-Пьер Исса, доктор медицинских наук, преподаватель Школы медицины Льюиса Каца и ведущий автор исследования.

Сливки загружают организм калориями и повышают сахар, поэтому попробуйте приправить свой кофе корицей или натуральным какао.

Некоторые исследования также показали негативное влияние кофе на протяжении многих лет, но большинство из этих утверждений были опровергнуты. Одна из проблем заключается в том, что употребление очень горячих напитков увеличивает риск рака пищевода, но исследователи говорят, что большинство людей не пьют свой кофе достаточно горячим, чтобы это могло иметь столь негативные последствия, пишет ABC7.