Через 140 лет на Земле произойдет такая же катастрофа, которая уничтожила динозавров

23.02.2019 09:24



Вы, вероятно, уже знаете об огромном влиянии выбросов CO2 на изменение климата. Теперь, новое исследование показало, что люди саботируют планету даже больше, чем мы думали - катастрофа, которую Земля не видела 56 млн лет, надвигается в нашем пугающем ближайшем будущем.

Во времена палеоцен-эоценового термического максимума (РЕТМ) 56 млн лет назад уровни углекислого газа были на рекордно высоком уровне из-за вулканических извержений, лесных пожаров и таяния вечной мерзлоты, выделяющей метан. Теперь перенесемся в 2018 год, где человечеству каким-то образом удалось воссоздать эти уровни выбросов.

“Если нынешняя тенденция антропогенных выбросов сохранится, мы можем ожидать достижения накопления атмосферного углерода в масштабе PETM всего за 140 - 259 лет (около 5-10 человеческих поколений)", - сказал Филип Д. Джинджерих, почетный профессор кафедры наук о земле Мичиганского университета.

Его исследование использовало прогнозы выбросов углекислого газа человеком, чтобы выяснить, сколько времени у нашего вида, пока мы не встретим ту же судьбу, что и динозавры. Он использовал предыдущие исследования, которые определили, когда PETM начал угрожать Земле, и насколько быстрым было накопление атмосферного CO2.

История, рассказанная окаменелостями, изотопами углерода и другими древними остатками, мрачна. Температура на планете поднялась от 9 до 14,4 градусов по Фаренгейту. Тропический Атлантический океан был в основном огромной гидромассажной ванной при 96,8 градусах. До половины микроскопических существ в морях погибли, а вместе с ними и существа, зависевшие от них как от источника пищи. Все наземные животные, которым удалось выжить, уменьшились в размерах.

Темпы выбросов углекислого газа PETM были уже астрономическими, когда гигантские ящерицы дышали в последний раз, но это все еще ничто по сравнению с разрушениями, вызванными людьми. Если эти темпы продолжат увеличиваться, то прогнозируемые проведенным исследованием в будущем выбросы (начиная с 1959 года, когда выбросы углекислого газа были впервые зарегистрированы) показали, что мы войдем в совершенно новый PETM всего за 140 лет, а через 259 лет он достигнет небывалого максимума.

Кстати, Земле понадобилось 150 000 лет, чтобы оправиться от последнего PETM. Подумайте об этом, когда в следующий раз будете заводить свою машину, пишет SYFYWire.