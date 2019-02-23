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Через 140 лет на Земле произойдет такая же катастрофа, которая уничтожила динозавров

23.02.2019 09:24
Через 140 лет на Земле произойдет такая же катастрофа, которая уничтожила динозавров

Вы, вероятно, уже знаете об огромном влиянии выбросов CO2 на изменение климата. Теперь, новое исследование показало, что люди саботируют планету даже больше, чем мы думали - катастрофа, которую Земля не видела 56 млн лет, надвигается в нашем пугающем ближайшем будущем.

Во времена палеоцен-эоценового термического максимума (РЕТМ) 56 млн лет назад уровни углекислого газа были на рекордно высоком уровне из-за вулканических извержений, лесных пожаров и таяния вечной мерзлоты, выделяющей метан. Теперь перенесемся в 2018 год, где человечеству каким-то образом удалось воссоздать эти уровни выбросов.

“Если нынешняя тенденция антропогенных выбросов сохранится, мы можем ожидать достижения накопления атмосферного углерода в масштабе PETM всего за 140 - 259 лет (около 5-10 человеческих поколений)", - сказал Филип Д. Джинджерих, почетный профессор кафедры наук о земле Мичиганского университета.

Его исследование использовало прогнозы выбросов углекислого газа человеком, чтобы выяснить, сколько времени у нашего вида, пока мы не встретим ту же судьбу, что и динозавры. Он использовал предыдущие исследования, которые определили, когда PETM начал угрожать Земле, и насколько быстрым было накопление атмосферного CO2.

История, рассказанная окаменелостями, изотопами углерода и другими древними остатками, мрачна. Температура на планете поднялась от 9 до 14,4 градусов по Фаренгейту. Тропический Атлантический океан был в основном огромной гидромассажной ванной при 96,8 градусах. До половины микроскопических существ в морях погибли, а вместе с ними и существа, зависевшие от них как от источника пищи. Все наземные животные, которым удалось выжить, уменьшились в размерах.

Темпы выбросов углекислого газа PETM были уже астрономическими, когда гигантские ящерицы дышали в последний раз, но это все еще ничто по сравнению с разрушениями, вызванными людьми. Если эти темпы продолжат увеличиваться, то прогнозируемые проведенным исследованием в будущем выбросы (начиная с 1959 года, когда выбросы углекислого газа были впервые зарегистрированы) показали, что мы войдем в совершенно новый PETM всего за 140 лет, а через 259 лет он достигнет небывалого максимума.

Кстати, Земле понадобилось 150 000 лет, чтобы оправиться от последнего PETM. Подумайте об этом, когда в следующий раз будете заводить свою машину, пишет SYFYWire.

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