Порошенко назвал Украину агрессором

24.02.2019 09:07



Во время своего предвыборного выступления, которое проходило в городе Жолква, украинский лидер совершил ошибку случайно назвав свою страну агрессором. Так, говоря об обороне Украины, и необходимости защитить страну и ее целостность и суверенитет Порошенко заявил, что нужно "дать отпор украинскому агрессору". После чего он поправился, назвав агрессором уже российскую сторону. Кстати, это не первая оговорка президента Порошенко. Ранее, он заявлял, что территорию Донбасса "топчут украинские оккупанты", а также объявил украинский режим в стране "подлым", пишет газета Известия.