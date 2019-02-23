Порошенко снова пожаловался на Путина

23.02.2019 08:25



Президент Украины Петр Порошенко снова жалуется на то, что российский лидер Владимир Путин не отвечает на его звонки. Так, по его словам такая ситуация происходит с того момента, как произошел инцидент в Керченском проливе. По словам Порошенко, он пытался связаться с президентом РФ сразу после произошедшего, однако Владимир Путин не счел нужным ему ответить.

Как сообщалось ранее, украинская сторона снова собирает военные корабли для того, чтобы попытаться пройти через Керченский пролив, без разрешения со стороны России. Однако, на этот раз, как сообщает Украина, на кораблях будут находиться международные наблюдатели, пишет газета Известия.