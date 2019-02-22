Таинственный источник на Земле извергает озоноразрушающее соединение

22.02.2019 18:35



Тропические леса выделяют гораздо меньшее количество озоноразрушающего вещества, чем предполагали ранее ученые, что свидетельствует о наличии другого, пока еще не идентифицированного источника, производящего разрушительное химическое вещество.

Наиболее распространенным природным соединением, поражающим озоновый слой Земли, является хлорметан, выделяемый тропическими лесами Амазонки и другими экосистемами. По сравнению с молекулами хлорметана, которые поступают из лесов, молекулы, которые происходят от пожаров, почв и океанов, как правило, включают больше атомов углерода более тяжелого сорта или изотопа. Это различие позволяет исследователям проследить происхождение газа в атмосфере.

Хлорметан - это органическое вещество, принадлежащее к группе галогеналканов, который представляет собой бесцветный легколетучий ядовитый газ со сладковатым запахом.

Энно Бахльман из Гамбургского университета и его коллеги провели эксперименты в камере смога, чтобы определить, как молекулы хлорметана различной массы разрушаются в атмосфере. Затем группа использовала компьютерную модель для анализа состава атмосферного хлорметана и расчета его выбросов из различных источников.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что выбросы хлорметана тропической растительностью составляют лишь около 670 000 тонн в год, что в три раза меньше, чем согласно предыдущим оценкам. Пересмотренная цифра предполагает, что примерно 1,5 млн. тонн химического вещества поступают из неизвестных источников, пишет Nature.