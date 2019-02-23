Лоза прокомментировал заявление претенденток на Евровидение от Украины

23.02.2019 08:51



Российский музыкант Юрий Лоза прокомментировал слова претенденток на "Евровидение-2019" от Украины сестер Опанасюк о принадлежности Крыма. Ранее, в интервью одному из телеканалов Украины сестры отказались отвечать на прямой вопрос о принадлежности Крымского полуострова и заявили, что хотя многие украинские политики говорят, что Крым принадлежит Украине, на его территорию приходится ездить пересекая две границы.

По словам Лозы данное заявление является совершенно правильным. Он считает, что Крым принадлежит тем людям, которые в нем проживают и которые во время проведения Референдума голосовали за вхождения их территории в состав России, пишет ФАН.