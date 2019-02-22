Претендентки на "Евровидение" от Украины не считают Крым украинским

22.02.2019 18:54



Украинки Анна и Мария Опанасюк, которые выиграли отборочный конкурс для поездки на международный конкурс Евровидение-2019, заявили, что Украина потеряла Крымский полуостров. Так, во время интервью на одном из телеканалов Украины, на вопрос ведущего о принадлежности Крыма девушки попытались уйти от ответа, но затем, подчиняясь настойчивым требованиям ведущего заявили, что Украина потеряла Крым. По их словам, украинские политики могут сколько угодно говорить, что Крым принадлежит Украине, но, по факту, украинским гражданам приходится пересекать две границы, чтобы попасть на полуостров, пишет РИА Новости.