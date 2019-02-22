Илон Маск взял ипотеку на 61 миллион долларов

22.02.2019 22:41



Американский миллиардер, предприниматель и изобретатель Илон Маск, знаменитый по многочисленным инновационным разработкам и изобретениям, взял ипотечных кредитов на общую сумму в $61 млн. Американский деятель рефинансировал один старый и взял несколько новых кредитов. Подобные действия одного из богатейших граждан Америки подтверждают теорию о том, что даже миллионеры вынуждены прибегать к помощи банковских организаций.