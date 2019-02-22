Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
23 ФЕВ, 00:19 МСК
USD (ЦБ)    65,5149
EUR (ЦБ)    74,3332

23 ФЕВ, 00:19 МСК
USD (ЦБ)    65,5149
EUR (ЦБ)    74,3332

Илон Маск взял ипотеку на 61 миллион долларов

22.02.2019 22:41
Илон Маск взял ипотеку на 61 миллион долларов

Американский миллиардер, предприниматель и изобретатель Илон Маск, знаменитый по многочисленным инновационным разработкам и изобретениям, взял ипотечных кредитов на общую сумму в $61 млн. Американский деятель рефинансировал один старый и взял несколько новых кредитов. Подобные действия одного из богатейших граждан Америки подтверждают теорию о том, что даже миллионеры вынуждены прибегать к помощи банковских организаций.

В Минэнерго отчитались о значительном росте поставок угля из России
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 1

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию
Политика 2

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь
Бизнес и психология 1

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы
Аналитика 2

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: какие инновации испытали, открыли и запустили в российских регионах?

ТОП-10 достижений недели: какие инновации испытали, открыли и запустили в российских регионах?

В Нижегородской области четыре новых резидента появились в технопарке «Анкудиновка»

В Нижегородской области четыре новых резидента появились в технопарке «Анкудиновка»

11 регионам выделят 295 млн рублей на создание системы долговременного ухода за инвалидами и пожилым

11 регионам выделят 295 млн рублей на создание системы долговременного ухода за инвалидами и пожилым

Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Их будет больше

Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Их будет больше

Новости СМИ

Новости дня

22 ФЕВ, 23:35 В Венесуэле сообщили о захвате протестующими генерала нацгвардии В Венесуэле сообщили о захвате протестующими генерала нацгвардии
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
22 ФЕВ, 23:22 Кличко похвастался ростом смертности в киевских больницах Кличко похвастался ростом смертности в киевских больницах
22 ФЕВ, 22:52 Себестоимость российской нефти составляет $ 25 за баррель Себестоимость российской нефти составляет $ 25 за баррель
22 ФЕВ, 21:47 В Минэнерго отчитались о значительном росте поставок угля из России В Минэнерго отчитались о значительном росте поставок угля из России
22 ФЕВ, 21:19 Определен идеальный возраст для получения ипотеки Определен идеальный возраст для получения ипотеки
22 ФЕВ, 20:51 МИД разъяснил позицию России по вывезенному в Японию царскому золоту МИД разъяснил позицию России по вывезенному в Японию царскому золоту
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
22 ФЕВ, 20:39 СК откроет горячую линию для приема сообщений о давлении на бизнес СК откроет горячую линию для приема сообщений о давлении на бизнес

Узнай, страна!

22 ФЕВ, 16:58 ТОП-10 достижений недели: какие инновации испытали, открыли и запустили в российских регионах? ТОП-10 достижений недели: какие инновации испытали, открыли и запустили в российских регионах?
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
22 ФЕВ, 15:36 В Нижегородской области четыре новых резидента появились в технопарке «Анкудиновка» В Нижегородской области четыре новых резидента появились в технопарке «Анкудиновка»
22 ФЕВ, 15:08 11 регионам выделят 295 млн рублей на создание системы долговременного ухода за инвалидами и пожилым 11 регионам выделят 295 млн рублей на создание системы долговременного ухода за инвалидами и пожилым
22 ФЕВ, 14:38 Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Их будет больше Президент ТПП РФ Сергей Катырин: Их будет больше
22 ФЕВ, 08:48 Тамбовская область переходит на безналичную оплату проезда в пассажирском транспорте Тамбовская область переходит на безналичную оплату проезда в пассажирском транспорте
21 ФЕВ, 14:28 В рамках форума «Свое дело – твой успех» состоятся выставки «Омская марка» и «Инновации года» В рамках форума «Свое дело – твой успех» состоятся выставки «Омская марка» и «Инновации года»
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
18 ФЕВ, 09:57 Вологодских производителей "соберут" в каталог по кооперации промышленных предприятий Вологодских производителей "соберут" в каталог по кооперации промышленных предприятий

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter