В Минэнерго отчитались о значительном росте поставок угля из России

22.02.2019 21:47



Согласно данным, предоставленным Министерством энергетики России, за 2018 год объем угля, экспортированный на Украину, увеличился практически на треть, в сравнении с 2017 годом, сообщает «Газета.ру». Общее количество поставленного угля составило более 12 млн тонн. По предварительным прогнозам, в текущем году объем поставок, как минимум, сохранится на уровне 2018 года. Кроме того, российский уголь поставляется на Украину транзитом через Белоруссию.