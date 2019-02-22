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Определен идеальный возраст для получения ипотеки

22.02.2019 21:19
Определен идеальный возраст для получения ипотеки

Согласно последним исследованиям банковских услуг по направлению ипотечного кредитования, стало известно, что наибольшим шансом одобрения заявки на получение жилищного кредита обладают мужчины в возрасте от 26 до 30 лет, сообщает «Федеральное агентство новостей». Кроме того, банки гораздо охотнее одобряют ипотеку тем гражданам, кто трудоустроен «по найму», нежели чем индивидуальным предпринимателям или владельцам коммерческих организаций.

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