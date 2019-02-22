22.02.2019 18:12



Российская фигуристка Евгения Медведева выиграла Кубок России, который проходил в Великом Новгороде. Так, по сумме проката двух программ, Евгения набрала 222,9 балла, что и позволило ей занять первое место в турнире, несмотря на досадную ошибку допущенную в произвольной программе при выполнении одного из прыжковых элементов. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, а третьей стала Виктория Васильева. Станислава Константинова не смогла справиться со своей программой, заняв в итоге только четвертое место. Этот турнир являлся последним отборочным соревнованием для поездки российских фигуристок на Чемпионат мира в Японию, который пройдет в городе Сайтама с 18 по 24 марта, пишет Российская газета.