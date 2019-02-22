Каких подарков хотят мужчины на 23 февраля

22.02.2019 16:59



Согласно данным опроса проведенного специалистами ВЦИОМ, самым желанным подарком у представителей сильного пола на 23 февраля является туристическая путевка на отдых. О таком подарке мечтают 22% опрошенных мужчин. 17% респондентов заявили о желании получить к празднику новый автомобиль, 13% хотят получить деньги, билеты на концерт или в театр, а также ужин в ресторане. А еще 10% обрадовались бы новому гаджету, пишет РИА Новости.