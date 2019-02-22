США перебрасывают к Венесуэле спецназ и военную технику

22.02.2019 17:54



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Соединенные штаты перебрасывают к границе Венесуэлы силы специального назначения США и военную технику. По словам Захаровой, это делается для того, чтобы оказать поддержку оппозиции страны и иметь возможность оперативного вторжения в Венесуэлу. Так, по данным МИД, на 23 февраля назначена масштабная военная провокация в стране, в которой будет задействован гуманитарный конвой США, находящийся на границе Венесуэлы. Запланированная акция предназначена для совершения попытки свергнуть легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пишет РИА Новости.