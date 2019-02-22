В МИД рассказали о планах США закупить оружие у Украины для Венесуэлы

22.02.2019 15:36



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что стало известно о намерениях США закупить оружие в одной из восточноевропейских стран для того, чтобы передать его оппозиции Венесуэлы. По данным МИД данной страной является Украина. После закупки, это оружие будет доставлено в Венесуэлу через территорию других стран, а доставят его с помощью государственного предприятия "Антонов", пишет Интерфакс.