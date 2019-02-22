В России могут проиндексировать социальные пенсии на 2%

22.02.2019 16:45



Министерство труда выступило с предложением проиндексировать социальные пенсии. Так, данный вид пенсионных начислений может быть проиндексирован с 1 апреля текущего года. Таким образом, после проведения индексации размер социальной пенсии в России будет увеличен на 182 рубля и составит 9 266 рублей. На данную индексацию правительство должно будет выделить порядка 7 млрд рублей до конца текущего года, пишет ТАСС.