Россия ответила на угрозу Украины разорвать соглашение по Азовскому морю

22.02.2019 06:29



В Совете Федерации и Государственной думе РФ прокомментировали заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что Украина в ближайшем будущем разорвет договор с Россией по Азовскому морю. Так, в ведомствах считают, что эти заявления лишены смысла и являются всего лишь предвыборной риторикой. Так как при разрыве данного соглашения больше всего пострадает именно украинская сторона, пишет РИА Новости.