ЕСПЧ отказал Украине в обеспечительных мерах по инциденту в Керченском проливе

22.02.2019 11:30



В ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека) приняли решение отказать Украине на ранее поданный запрос, в котором речь шла о применении новых обеспечительных мер по делу «о задержании украинских моряков в результате инцидента в Керченском проливе». Соответствующая информация появилась на официальном сайте российского Минюста.

Сообщается, что в своем запросе Киев заявлял о том, что трем украинским морякам необходима специализированная медпомощь, о чем просили адвокаты и близкие задержанных. При этом была попытка заявить о ненадлежащем качестве оказываемой медпомощи. Однако все факты и доводы не убедили представителей ЕСПЧ удовлетворить требования Украины.